اعتقال أكثر من 300 والمحتجون على تغير المناح فى لندن يتعهدون بالتصعيد

رويترز

ألقت شرطة لندن القبض على أكثر من 300 مع استمرار المحتجين على تغير المناخ في عصيان مدنى سلمى لمدة أسبوعين للدعوة إلى تحرك حكومى عاجل لحماية البيئة. ووصف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون المحتجين بأنهم "أفظاظ غير متعاونين".

ونظمت جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ مظاهرات يوم الاثنين فى العديد من الدول بينها بريطانيا وألمانيا والنمسا واستراليا وفرنسا ونيوزيلندا فى إطار الضغط على السياسيين لبذل مزيد من الجهد من أجل خفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحرارى.

وهذه الاحتجاجات هى أحدث مرحلة فى حملة دولية لجماعة إكستينكشن ريبليون من أجل اتخاذ خطوات أشد وأسرع لمكافحة تغير المناخ. وبرزت تلك الجماعة فى شهر أبريل عندما عطلت حركة المرور فى وسط لندن لمدة 11 يوما.

وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت 319 شخصا بنهاية أمس الاثنين، وانتقد جونسون النشطاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بينما كان يتحدث في مناسبة مساء الاثنين "أخشى أن رجل الأمن لم يرغبوا في حضوري الليلة لأنهم قالوا إن الطريق يعج بـ "أفظاظ غير متعاونين" مستخدما وصفا عاميا بريطانيا للمحتجين المدافعين عن البيئة.