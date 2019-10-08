سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال أكثر من 300 والمحتجون على تغير المناح فى لندن يتعهدون بالتصعيد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:15 م
اعتقال أكثر من 300 والمحتجون على تغير المناح فى لندن يتعهدون بالتصعيد شرطة لندن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت شرطة لندن القبض على أكثر من 300 مع استمرار المحتجين على تغير المناخ في عصيان مدنى سلمى لمدة أسبوعين للدعوة إلى تحرك حكومى عاجل لحماية البيئة. ووصف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون المحتجين بأنهم "أفظاظ غير متعاونين".

ونظمت جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ مظاهرات يوم الاثنين فى العديد من الدول بينها بريطانيا وألمانيا والنمسا واستراليا وفرنسا ونيوزيلندا فى إطار الضغط على السياسيين لبذل مزيد من الجهد من أجل خفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحرارى.

وهذه الاحتجاجات هى أحدث مرحلة فى حملة دولية لجماعة إكستينكشن ريبليون من أجل اتخاذ خطوات أشد وأسرع لمكافحة تغير المناخ. وبرزت تلك الجماعة فى شهر أبريل عندما عطلت حركة المرور فى وسط لندن لمدة 11 يوما.

وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت 319 شخصا بنهاية أمس الاثنين، وانتقد جونسون النشطاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بينما كان يتحدث في مناسبة مساء الاثنين "أخشى أن رجل الأمن لم يرغبوا في حضوري الليلة لأنهم قالوا إن الطريق يعج بـ "أفظاظ غير متعاونين" مستخدما وصفا عاميا بريطانيا للمحتجين المدافعين عن البيئة.

 

شرطة لندن

تغير المناخ

بوريس جونسون

جماعة إكستينكشن ريبليون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة