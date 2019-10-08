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اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:00 ص
اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر كلابش،ارشيفية
كتب سليم على

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اعترف عاطلان أمام نيابة الدرب الأحمر الجزئية، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية، بسبب مرورهما بضائقة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حولهن للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.


سرقة شقق

مباحث القاهرة

اقتحام شقق سكنية

قسم الدرب الاحمر

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