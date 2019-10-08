اعترافات أشهر مروج للأقراص المخدرة ببنها: مكسبها سريع وزبائنى من كل الأعمار

القليوبية - فريق المحافظات

"مكسبه سريع، وبيعه سهل واعتدت على تجارته، حيث إننى لا أملك أى مهنة وحاجتى للمال دفعتنى للتجارة فى الأقراص المخدرة بكل أنواعها" بهذه الكلمات اعترف "طه" أمام ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، بكيفية تجارته فى الأقراص المخدرة.

وتابع المتهم، أنه ذاع صيته فى بلدته إحدى قرى دائرة مركز بنها، ويقوم بالاتفاق مع الزبون عن طريق الهاتف المحمول بتحديد السعر والمكان والكمية، إضافة إلى أن بعض الزبائن كانوا يترددون على منزل لشراء الأقراص المخدرة منى.

وأكمل المتهم، أنه يعيش وسط أسرة على قد حالها، ومكسب بيع الأقراص سريع وسهل، ويقوم بالبيع بالقرص الواحد أو الشريط كاملا حسب متطلبات الزبون، مشيرا إلى أن لديه زبائن من جميع الفئات العمرية.

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز بنها بضبط المدعو طه م ا 35 سنة، عاطل ومقيم الشموت دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وعدد 500 قرص مخدر ومبلغ 950 جنيها وهاتف محمول.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19723 لسنة 2019م جنح مركز بنها.