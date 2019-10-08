اعتباراً من اليوم.. الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية اعتباراً من اليوم بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية.



صرح بذلك خالد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي أشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى قد شارك على رأس وفد وزارى واقتصادى من بلاده فى مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد بالأمس، بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية.

وأعرب الحريرى، عن ارتياحه الكبير لنتائج مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مشيرا إلى أن قيام الإمارات برفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، يمثل خطوة جدية لدعم الاستثمار فى بلاده.