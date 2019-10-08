استعجال تقرير لجنة فحص 7 قطع مشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة شخصين بحدائق الأهرام

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير فحص القطع المشتبه فى أثريتها والتى ضبطت بحوزة شخصين فى منطقة حدائق الأهرام، وتحفظت النيابة عليها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

المضبوطات التى تعمل لجنة على فحصها عبارة عن جزء من أسفل تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الفرعونى، لوحة من الرخام ترجع للعصر الرومانى، وتمثال صخرى لرجل وسيدة يرجع للعصر الرومانى.

طما تضمنت المضبوطات قطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامى، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعونى، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعونى، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامى.