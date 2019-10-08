سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

استعجال تقرير لجنة فحص 7 قطع مشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة شخصين بحدائق الأهرام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:47 م
استعجال تقرير لجنة فحص 7 قطع مشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة شخصين بحدائق الأهرام قطعة أثرية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير فحص القطع المشتبه فى أثريتها والتى ضبطت بحوزة شخصين فى منطقة حدائق الأهرام، وتحفظت النيابة عليها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.
 
المضبوطات التى تعمل لجنة على فحصها عبارة عن جزء من أسفل تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الفرعونى، لوحة من الرخام ترجع للعصر الرومانى، وتمثال صخرى لرجل وسيدة يرجع للعصر الرومانى.
 
طما تضمنت المضبوطات قطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامى، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعونى، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعونى، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامى.
 
 
 

قطع أثرية

حدائق الاهرام

فخار

عصر فرعونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة