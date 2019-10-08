اتفاقية كويتية أمريكية "للربط البينى" بين الجانبين

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وقع المدير العام للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوى، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الأمن القومى بالوكالة مدير إدارة أمن النقل بوزارة الأمن القومى الأمريكى الأدميرال ديفيد بى بيكوسيكي، اتفاقية تعاون؛ لتدشين أعمال (الربط البيني) بين الجانبين، بهدف إتاحة تبادل البيانات والمعلومات ووسائل النقل الجمركية إلكترونيًا.

وقال الجلاوى، فى كلمة عقب مراسم التوقيع، إن الاتفاقية تأتى استجابة للسياسة العامة للكويت، الهادفة لتطوير العمل الجمركي، والاستفادة من خبرات الجانب الأمريكى فى هذا الشأن.

وأوضح، أن الاتفاقية ستساعد فى إتاحة تبادل البيانات وتدفق المعلومات، واستخدام معلومات الشحنات ووسائل النقل والكيانات التى قد تشكل خطرا على سلسلة التوريد العالمي، بما فى ذلك وسائل النقل والكيانات التى قد تكون متورطة فى جرائم جمركية وغيرها من الجرائم عبر الحدود.

وأشار الحلاوى، إلى أن الاتفاقية ستحد من عملية تهريب كافة الممنوعات والشحنات عالية الخطورة، وأنها تمنح الصلاحية للجمارك الكويتية، للإطلاع على بيانات الشحنة بالكامل من المصدر والمستورد وطريقة النقل، إضافة إلى خط السير.

وتابع: أنه فى حال وجود نوعا من الخطورة فى الشحنة، يتم التبليغ عنها حتى يتم تفتيشها بدقة، والإطلاع على كافة مستنداتها، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل ميثاق عمل يهدف إلى استمرارية الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز تطوير بيئة العمل الجمركية.