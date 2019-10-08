سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد المستثمرين يعد مقترحا للمالية بإقرار دولار للغاز أسوة بالجمركى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:00 م
اتحاد المستثمرين يعد مقترحا للمالية بإقرار دولار للغاز أسوة بالجمركى صورة أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور، صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن أنه بصدد إعداد مقترح يقدم لوزارة المالية من أجل وضع آلية جديدة تحت مسمى دولار الغاز لتحديد سعر الغاز للمصانع العاملة فى القطاعات المختلفة، أسوة بالدولار الجمركى الذى تقره وزارة المالية شهريا على الواردات الجمركى.

 

وقال صبحى نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاتحاد يستعد لعقد اجتماع لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضى لخفض أسعار الغاز المقدمة لعدد من القطعات الصناعية من بينها الحديد والأسمنت والسيراميك، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المقترحات من شأنها وضع حلول غير تقليدية لاستكمال التوجه الحكومى الساعى لتخفيف العبء عن أصحاب المصانع ورفع تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، وبالتالى تحقيق استراتيجية الدولة لمضاعفة للصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

وأضاف صبحى، أن آلية دولار الغاز سوف يتم مراجعتها شهريا كما هو الحال بالنسبة للدولار الجمركى، كما أنه سيتم تعميمه على كافة الصناعات المحلية، وبالتالى تعم الفائدة على قاعدة كبيرة من الصناعات المحلية.

 

وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضى، الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، وأثار القرار ردود فعل إيجابية على الصناع لما لهذا القرار من تأثير إيجابى على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالخارج أمام منافسيه.

 


الضرائب

الجمارك

اخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطبيق ضريبة على أدوات التدخين و المشروبات المحلاة أول ديسمبر بالإمارات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:41 م

قانون الجمارك الجديد يجيز تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات بشروط

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:00 ص

فيديو ..الحكومة تنفى 10 شائعات.. لا صحة لفرض ضريبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة.. ولا إيقاف لبرنامج تكافل وكرامة ومنحة الزواج.. وتؤكد:معدلات الإصابة بسرطان الكبد انخفضت بعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:30 ص

فيديو وصور.. 10 شائعات رصدتهم الحكومة أبرزهم ضريبة جديدة على السيارات

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة عامل رخام قتل زوجته بـ"شومة" بعد اكتشافه خيانتها فى السيدة زينب

قصة عامل رخام قتل زوجته بـ"شومة" بعد اكتشافه خيانتها فى السيدة زينب

اتحاد الكرة: القمة فى موعدها 19 أكتوبر ونقلها إلى برج العرب

اتحاد الكرة: القمة فى موعدها 19 أكتوبر ونقلها إلى برج العرب

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم

رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم

الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى

الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى

تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع"

تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع"

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

طلعت زكريا فنان السينما والدراما والمسرح وصاحب أشهر الإفيهات.. حادى بادى أول أفلامه وطباخ الرئيس أشهرها.. حليمو أسطورة الشواطئ آخر بطولاته.. تعرف على حلمه الذى حالت أزمته الصحية دون تنفيذه.. وهذه أبرز أعماله

طلعت زكريا فنان السينما والدراما والمسرح وصاحب أشهر الإفيهات.. حادى بادى أول أفلامه وطباخ الرئيس أشهرها.. حليمو أسطورة الشواطئ آخر بطولاته.. تعرف على حلمه الذى حالت أزمته الصحية دون تنفيذه.. وهذه أبرز أعماله

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة