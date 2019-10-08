إعفاء الإماراتيين من تأشيرة جمهورية أفريقيا الوسطى

محمد عبد المجيد

حدثّ مؤشر "باسبورت إندكس" اليوم، قوائم جوازات السفر العالمية، وأضاف نقطة جديدة للإعفاء من التأشيرة المسبقة لجواز السفر الإماراتى، ليتصدر المركز الأول بدخول 178 دولة حول العالم، 118 دولة بدون تأشيرة، و60 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول، وبفارق 8 إعفاءات عن المركز الثانى الذى تحتله أربع دول أوروبية "ألمانيا، فنلندا، اسبانيا، لكسمبورج" والتى تمكن حامليها من دخول 170 دولة حول العالم.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، وفقا للمؤشر العالمى الذى يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، فإنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 أصبح بإمكان مواطنى دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وبالنسبة لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية تمنح لهم التأشيرة عند الوصول، وذلك عند تقديم وثيقة تبرر غرض زيارتهم، ودفع رسوم التأشيرة للحصول على فترة إقامة على أراضيها لمدة أقصاها 90 يوماً.

وأكد المؤشر العالمى التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، أن جواز السفر الإماراتى الذى يعد أقوى جواز سفر فى العالم حالياً، تمكن من خفض عدد الدول التى تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 20 دولة فقط، من أصل 198 دولة حول العالم، منها 6 مناطق معتمدة لدى الأمم المتحدة، أى ما يعادل 10% من الدول التى تحتاج إلى لتأشيرة بالنسبة للجواز الإماراتى.

يشار إلى أن جواز الإمارات، صعد من المرتبة 27 فى ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالمياً فى ديسمبر 2018، وعزز صدارته فى المرتبة الأولى عالميا منذ بداية العام الجارى بالحصول على 11 إعفاء جديداً حتى الآن ليوسع الفارق بينه وبين المركز الثانى فى المؤشر بـ 8 إعفاءات، مما يشير إلى صعوبة منافسته فى المركز الأول خلال السنوات المقبلة.