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إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:01 ص
إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران عيد الغفران فى إسرائيل - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه بمناسبة حلول صيام وعيد يوم الغفران، قررت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، واستنفاراً أمنياً بالقدس.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تغيير خطوط النقل والمواصلات فى مدينة القدس، كما أن أخر طائرة ستصل إلى مطار بن جوريون ستكون فى تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، استعداداً لدخول العيد الذى يعد من أقدس الأعياد اليهودية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم وضع كافة الأجهزة الطبية، وفى مقدمتها هيئة الاسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، فى وضع الطوارىء والاستعداد، خشية حدوث خرقاً للنظام خلال فترة العيد، لاسيما أنه يتزامن مع أوضاع أمنية مضطربة فى الضفة الغربية وقطاع غزة .

ومن طقوس عيد "الغفران" هو شراء الديوك والفراخ البيضاء، ووضعها فوق الرأس ثم ذبحها، فى إشارة إلى خروج الذنوب من اليهودى فى عام مضى.

 

 


اسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

الضفة الغربية

اليوم السابع بلس

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