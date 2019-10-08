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إزالة 364 حالة إشغالات من شوارع مدينة الفشن ببنى سويف

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:55 م
إزالة 364 حالة إشغالات من شوارع مدينة الفشن ببنى سويف حملة ازالات الفشن
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة احمد دسوقى رئيس المدينة حملة مرافق مكبرة بمدينة الفشن لإعادة الانضباط للشوارع وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة تمكنت خلالها من إزالة 364 حالة.

 

شارك فى الحملة عبد اللطيف محمود نائب رئيس مركز الفشن واحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات وبمرافقة قوة تأمين من مديرية أمن بنى سويف بقيادة اللواء حمدى فرج مساعد مدير الأمن والعميد احمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن والمقدم حاتم الديب رئيس شرطة المرافق

 

حيث تم تنفيذ وازالة عدد 364 حالة اشغالات وتعدى على الطريق العام شملت إشغالات طريق متنوعة وتندات حديد وصاج وارصفة وباعة جائلين ولافتات قماش وعربات يد وكراسى وترابيزات بشارع الترعة الفشنية وشارع كورنيش الإبراهيمية.


بنى سويف

اشغالات

تعديات بنى سويف

مدينة الفشن

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