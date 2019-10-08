إزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بقريتى العزيزية ومنشاة الجمال بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها بقريتى العزيزية ومنشاة الجمال، تحت إشراف اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.



قامت الحملة بإعطاء مهلة لعدد 20 حالة على إجمالى مساحة 340 فدان، وتم وضع لافتات على الأراضى كإجراء تحذيرى لحث المتأخرين على استكمال إجراءات التقنين وسرعة سداد مستحقات الدولة.



وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشدداً على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة فى أقرب وقت ممكن.

قوات الحملة أثناء أعطائهم مهلة لأخلاء الأراضى

اللجنة أثناء معاينتها أراضى أملاك الدولة

أراضى أملاك الدولة