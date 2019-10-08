سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بقريتى العزيزية ومنشاة الجمال بالفيوم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:12 م
إزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بقريتى العزيزية ومنشاة الجمال بالفيوم إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالفيوم
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها بقريتى العزيزية ومنشاة الجمال، تحت إشراف اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

قامت الحملة بإعطاء مهلة لعدد 20 حالة على إجمالى مساحة 340 فدان، وتم وضع لافتات على الأراضى كإجراء تحذيرى لحث المتأخرين على استكمال إجراءات التقنين وسرعة سداد مستحقات الدولة

وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشدداً على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة فى أقرب وقت ممكن.

مصنع الصيغ2019_10_07_12_54_IMG_7728_resized_20191008_030002977
 
مصنع الصيغ2019_10_07_12_57_IMG_7729
قوات الحملة أثناء أعطائهم مهلة لأخلاء الأراضى

 

مصنع الصيغ2019_10_07_12_58_IMG_7732
اللجنة أثناء معاينتها أراضى أملاك الدولة 

 

مصنع الصيغ2019_10_07_12_59_IMG_7735
أراضى أملاك الدولة 

الفيوم

محافظ الفيوم

مركز طامية

ازالة التعديات على املاك الدولة

استرداد اراض املاك الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى المنوفية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:14 م

إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمركز بنى مزار بالمنيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 11:30 ص

تعرف على حجم أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية منذ يناير 2015

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص

حملات موسعة للتجميل وإزالة التعديات وتطهير مخرات السيول بمركز المنيا

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:56 م

رفع 85 طن قمامة وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية غرب بنى سويف

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 04:44 م

صور.. حملة لإزالة التعديات بمدينة القرنة ورفع أطنان من الأتربة والقمامة بإسنا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:16 م

إزالة التعديات على 300 متر أراضى أملاك الدولة ببرج العرب غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 08:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة