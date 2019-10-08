إدارة ترامب تمنع شهادة سفير أمريكى حث أوكرانيا على التحقيق بشأن خصوم الرئيس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة ترامب منعت يوم الثلاثاء شهادة جوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي وشخصية مركزية في التحقيق الخاص بتحقيق الديمقراطيين حول عزل الرئيس الأمريكى ، وفقًا لبيان صادر عن محاميه.

وكان من المقرر أن يدلى سوندلاند ، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، بشهادته صباح الثلاثاء أمام لجان مجلس النواب التي تسعى للحصول على معلومات حول أنشطته ، حيث حث الرئيس ترامب أوكرانيا على التحقيق بشأن خصومه السياسيين ، وفقًا لمحاميه روبرت لوسكين.

وقال لوسكين إن سوندلاند لم يظهر في اتجاه وزارة الخارجية، موضحا "بصفته سفير الولايات المتحدة الحالي لدى الاتحاد الأوروبي وموظفًا في وزارة الخارجية ، فإن السفير سوندلاند مطلوب منه اتباع توجيهات الوزارة". شعر السفير سوندلاند بخيبة أمل عميقة لأنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته اليوم. سافر السفير سوندلاند إلى واشنطن قادماً من بروكسل للتحضير لشهادته ولأن يكون متاحًا للإجابة على أسئلة اللجنة. "

تظهر الرسائل النصية التي تم نشرها الأسبوع الماضي أن سوندلاند ، التي لا تشمل محفظته العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ، أدخل نفسه في القضية الدائرة بمشاركته فى الجهود الرامية إلى إلزام أوكرانيا بالبدء في التحقيق بشأن خصوم ترامب. في ذلك الوقت ، كانت الحكومة في كييف تنتظر بفارغ الصبر إطلاق ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية وترتيب لقاء وجهاً لوجه بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في رسالة نصية واحدة ، كتب سوندلاند أن ترامب "يريد حقًا الإنجاز" ، في إشارة واضحة من أوكرانيا بأنها ستجري التحقيقات.

وكان 12 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) طالبوا سوندلاند بالاستقالة من منصبه. وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أنه في استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال النواب الديمقراطيون "إن على سوندلاند الاستقالة من منصبه".

وأشار التقرير، الذي كشف عن نص المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلنسكي والذي بدأت على أثره إجراءات مساءلة ترامب بهدف عزله في مجلس النواب الأمريكي، إلى أن سوندلاند، المعين من جانب الرئيس الأمريكي، حاول المساعدة في حث أوكرانيا على فتح باب التحقيق مع خصوم ترامب السياسيين.

جدير بالذكر أن التسريبات كشفت أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني في شهر يوليو الماضي طالبه خلالها بالتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هنتر بايدن.