سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل سباك بسبب أعمال صيانة فى شقة جاره

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:00 ص
إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل سباك بسبب أعمال صيانة فى شقة جاره محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سباك والتعدى بالضرب على جاره خلال مشاجرة بينهم.

تعود أحداث الواقعة بتلقى  قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين المتهم وجاره، بسبب وجود أعمال صيانه يقوم بها المجنى عليه داخل شقة جار المتهم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن جار المتهم أحضر سباك لعمل صيانة فى منزله، فنزل المتهم لمعاتبته، بسبب خلافات بينهما، ونشبت بينهما مشاجرة أودت بحياة السباك، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه واحالته للجنايات.


قتل

ضرب

مشاجرة

جنايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة