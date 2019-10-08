إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل سباك بسبب أعمال صيانة فى شقة جاره

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سباك والتعدى بالضرب على جاره خلال مشاجرة بينهم.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين المتهم وجاره، بسبب وجود أعمال صيانه يقوم بها المجنى عليه داخل شقة جار المتهم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن جار المتهم أحضر سباك لعمل صيانة فى منزله، فنزل المتهم لمعاتبته، بسبب خلافات بينهما، ونشبت بينهما مشاجرة أودت بحياة السباك، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه واحالته للجنايات.