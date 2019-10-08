أوقاف الإسماعيلية تطلق قوافل للتوعية بالزواج المبكر وختان الإناث

كتب - إسماعيل رفعت

أطلقت وزارة الأوقاف بالاسماعيلية قافلة دعوية فى المدارس ومراكز الشباب والأندية والمصالح الحكومية لنشر تعاليم الدين الوسطى الحنيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة وزرع حب الوطن فى قلوب ونفوس الشباب، وجابت مؤسسات منطقة التل الكبير.

وتوجه الشيخ سعيد عبيد، رئيس قسم شئون القرآن بالإدارة إلى مدرسة أبو عيادة الإعدادية لإلقاء محاضرة تحت عنوان: الزواج المبكر وختان الإناث.. بهدف توصيل المعلومة للشباب وتفاعل معه الطلبة والطالبات وفى نهاية المحاضرة شكرت إدارة المدرسة الشيخ سعيد عبيد، مؤكدة مزيد من التعاون فى الجانب التثقيفى والدينى.







