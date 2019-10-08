سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

ألم الكعب إصابة شائعة مصاحبة لتمارين الجرى..إزاى تحمى نفسك منها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:00 م
ألم الكعب إصابة شائعة مصاحبة لتمارين الجرى..إزاى تحمى نفسك منها الجرى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رياضة الجري من التمرينات الرياضية الهامة التى يمارسها الكثيرين بشكل يومى، لكنه قد يسبب ألم الكعب في بعض الأحيان، ويرتبط هذا الألم بالتهاب اللفافة الأخمصية أو أنماط الحركة غيرالسليمة.

ومن الضروري العناية بسرعة بألم الكعب وعلاجه لتجنب المزيد من الاختلالات والمضاعفات، وفقا لما ذكره موقع " healthline".

قد يحدث ألم الكعب عند الجرى نتيجة لإتحاد بعض التأثيرات لتسبب الألم واختلالات العضلات والأعراض الأخرى وتزداد خطورتها إذا كان الشخص يعانى من وزن زائد  أو إصابات أعلى تؤثر على أنماط المحاذاة والحركة.

اللفافة الأخمصية هي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم أى إصابة بها تؤدى إلى الشعور بالألم والتهاب وتمزيق اللفافة.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها علاج ألم الكعب بنفسك تكون العلاجات المنزلية أكثر فاعلية إذا عالجت الأعراض مبكراً لذا اعتن بالأعراض فور ظهورها.

يمكن أن تساعد الطرق التالية في تقليل الألم والإجهاد والالتهابات.

خذ استراحة

امنح نفسك قسطًا من الراحة واستريح قدميك ،خذ إجازة من الركض وأي أنشطة أخرى تسبب الألم. لا تستأنفها حتى تهدأ الأعراض.

لتخفيف الألم وزيادة المرونة، قم بتمارين تقوية الساق والعجل وتمارين تقوية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لمدة 5 دقائق على الأقل كل جلسة.

تقليل الالتهابات مع الجليد ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

لتخفيف الألم والالتهابات، استخدم علبة ثلج على الكعبين والمناطق المحيطة بها لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا.

يمكنك أيضًا تناول عقاقير مضادة للالتهابات غيرالستيرويدية

ضع في اعتبارك أيضًا مسكنات الألم الطبيعية مثل:

مكملات زيت السمك.

الكركم.

قرنفل.

 


الم الكعب

اسباب الم الكعب

الم الكعب المصاحب للجرى

علاج الم الكعب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة