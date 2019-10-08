أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للصناعات الهندسية، العربية للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية، مرسى علم للتنمية السياحية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، آسيك للتعدين، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ليسيكو مصر، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 3 مليارات جنيه دفعت مبيعات المؤسسات الأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 656.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.14%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 9.9.1 مليون جنيه، 90 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17278 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5301 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 89 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

شعاع قال بنك الاستثمار شعاع، إن المستثمرون الأجانب ضخوا استثمارات ضخمة بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بالبورصة المصرية خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 3 أكتوبر، حيث بلغ حجم صافى تدفقاتهم الداخلة قطاع الخدمات المالية 1.44 مليار جنيه، كذلك كانت تدفقاتهم الداخلة إلى قطاعى البنوك والتكنولوجيا ملحوظة حيث بلغت 230 مليون جنيه و127 مليون جنيه على التوالى. قال بنك الاستثمار شعاع، إن المستثمرون الأجانب ضخوا استثمارات ضخمة بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بالبورصة المصرية خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 3 أكتوبر، حيث بلغ حجم صافى تدفقاتهم الداخلة قطاع الخدمات المالية 1.44 مليار جنيه، كذلك كانت تدفقاتهم الداخلة إلى قطاعى البنوك والتكنولوجيا ملحوظة حيث بلغت 230 مليون جنيه و127 مليون جنيه على التوالى.

ونوه إلى أن جزءاً من التدفقات الداخلة إلى قطاع التكنولوجيا كانت موجهة إلى شركة التكنولوجيا المالية فورى حيث إن إدراجها مؤخراً جذب تدفقات نقدية جديدة، كما هو الحال مع أى اكتتاب أولى جديد، هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد للسهم منذ الإدراج، فيما سجلت التدفقات النقدية الخارجة للأجانب من قطاعى الصناعة والموارد الأساسية، 402 مليون جنيه و387 مليون جنيه على التوالى.

وأوضح شعاع، فى تقرير بحثى، أن المستثمرين المصرين تبادلوا المراكز مع الأجانب، ففى حين كان المستثمرون المصريون صافى مشترين خلال الفترة بتدفقات داخلة بلغت 641 مليون جنيه، يبدو أنهم قد تبادلوا المراكز مع الأجانب، حيث سجلوا صافى تدفقات نقدية خارجة قدرها 1.14 مليار جنيه فى قطاع الخدمات المالية، و590 مليون جنيه فى قطاع البنوك، وفى الوقت نفسه، بلغت تدفقاتهم الداخلة فى قطاعى الرعاية الصحية والاتصالات 466 مليون جنيه، و372 مليون جنيه على التوالى.

وبالنسبة للمستثمرين العرب، أشارشعاع، إلى أن العرب يفضلون قطاعى البنوك وقطاع الأغذية والمشروبات، موضحا أن العرب سجلوا صافى بائعين خلال الفترة المذكورة بصافى تدفقات نقدية خارجة بلغت 277 مليون جنيه، إلا أنهم قد فضلوا قطاع البنوك مثلهم مثل الأجانب، حيث قاموا بضخ 360 مليون جنيه فى هذا القطاع، و132 مليون جنيه فى قطاع الأغذية والمشروبات، وفى الوقت نفسه، كانوا صافى بائعين وفقاً لتداولاتهم فى كل من قطاعى الخدمات المالية بتدفقات نقدية خارجة بلغت 304 مليون جنيه، وقطاع الأدوية والرعاية الصحية بتدفقات نقدية خارجة بلغت 303 مليون جنيه.