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3 نوفمبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:27 م
3 نوفمبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى" المستشار حسن فريد - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد بطره، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"، لـ  3 نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى

 

 


خلية الزيتون

محاكمة خلية الزيتون

الجنايات

المستشار حسن فريد

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