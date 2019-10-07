10 أكتوبر .. الحكم على "مسن" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، جلسة 10 أكتوبر الحالى، للحكم على "مسن" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، و أشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوى، وخالد فخرى خالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم "إمام.ر"، 55 عاما، مدرس، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطالبة "ش.م" بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها، واتجه مخططه الشيطانى الذى وضعه إرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته.