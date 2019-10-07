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وكالة إيطالية تبرز انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان غدا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:29 م
وكالة إيطالية تبرز انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان غدا قمة مصرية يونانية قبرصية - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية انعقاد القمة الثلاثية السابعة بين قبرص ومصر واليونان غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه من المنتظر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس قبرص نيكوس أنا ستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتفاقيات ثنائية حول التعاون فى مجال الاستثمار وتأكيد التعاون لصالح الاستقرار فى البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء اليونانى ميتسوتاكيس سيشجع على الشراكة مع مصر كمثال يحتذى به لإبرام اتفاقيات أخرى بين الدول فى مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة. كما يتوقع أيضا أن يدعو إلى استئناف محادثات إعادة توحيد قبرص.

كما سيخصص ميتسوتاكيس محادثات حول التطورات الإقليمية بما فى ذلك الوضع فى سوريا وليبيا وعملية السلام فى الشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية مثل مكافحة الارهاب والهجرة الدولية الغير قانونية، وكذلك التنسيق الأمنى، ولكن أيضا تعاون الدول الثلاث فى تعزيز المواقف المتبادلة فى المنظمات الدولية.

وسيلتقى ميتسوتاكيس ممثلى الجالية اليونانية فى القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثانى.


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