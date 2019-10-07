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وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام الاحتلال مستشفى بالقدس

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:00 ص
وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام الاحتلال مستشفى بالقدس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) فى القدس، مستخدمة كلابا بوليسية.

وقالت الوزيرة ، فى بيان ، إن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذى كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذى تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطينى والمرضى والمؤسسات الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولى ، لذلك فهى توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذى طال كل ما هو فلسطيني.

وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتى هى إحدى قلاع السيادة الفلسطينية فى العاصمة المحتلة.

 


وزيرة الصحة الفلسطينية

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أخبار فلسطين

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مستشفى بالقدس

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