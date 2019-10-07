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وزارة العمل الأردنية تعلن عن وظائف فى دولة الإمارات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:02 م
وزارة العمل الأردنية تعلن عن وظائف فى دولة الإمارات وزارة العمل الأردنية
وكالات

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أعلنت وزارة العمل  الأردنية، اليوم، الاثنين، عن توفر فرص عمل لدى احدى الشركات المتخصصة في قطاع السيارات في دولة الامارات العربية المتحدة في مهن فني كهرباء سيارات وميكانيك سيارات بخبرة لا تقل عن سنتين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، طلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف التسجيل عبر الرابط الالكتروني (www.sajjil.gov.jo)، ومراجعة مديرية تشغيل عمان الأولى، الكائنة في العبدلي قرب وزارة التربية والتعليم لتقديم الطلبات وإجراء المقابلات خلال ثلاثة ايام اعتبارا من يوم غد، الثلاثاء، ولغاية يوم الخميس.


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