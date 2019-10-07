هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تمول مشروعات بحثية لحل مشكلات صناعة البترول

أ ش أ

قام وفد من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقا " بالتعاون مع معهد بحوث البترول، بسلسلة زيارات ميدانية لعدد من شركات البترول المصرية، بهدف الوقوف وتحديد المشكلات التي قد تواجه صناعة البترول وتعيق العمل بهذا القطاع المهم والمؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عماد حجازي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في تصريح اليوم الاثنين، إن تلك الزيارات تأتي حرصا من الهيئة على ربط البحوث العلمية الأكاديمية بالمشكلات التي تعوق التنمية في كافة المجالات، خاصة المجال الصناعي والعمل على تحويل الأبحاث العلمية لأبحاث تطبيقية تهدف إلى إنجاح التعاون بين الهيئات البحثية والكيانات الصناعية.

وأضاف أن الزيارات استهدفت قيام الهيئة بطرح مجموعة نداءات في شكل مشروعات بحثية تنافسية وموجهة تهدف إلى حل تلك المشكلات بهذا القطاع تفعيلاً لدور الهيئة في أداء الدور المنوط بها للتمويل الفعال للبحث العلمي وربطه بالمجتمع والصناعة وكافة المجالات.

وأكد أن تلك الزيارات جاءت في سياق المحور الخاص بالابتكار والمعرفة والبحث العلمي في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتحقيقا لأهداف هذا المحور فيما يختص بتحديد الأولويات القومية التي تتضمن الفرص والمجالات التي تحقق ميزة تنافسية عالمية والتقنيات المرتبطة بها، فضلاً عن ربط استراتيجيات المراكز والهيئات البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية للدولة.

وتابع إن قطاع الطاقة في مصر قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية وبخاصة البترول ومساهمة هذا القطاع الفعالة في دفع الاقتصاد ودعم التنافسية الوطنية من خلال تحقيق حزمة من الأهداف كتأمين موارد الطاقة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وخفض كثافة الاستهلاك، والحد من الأثر البيئي السلبي للقطاع.