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هولندا تحث بريطانيا على تفادى الخروج " الفوضوى " من "بريكست "

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:18 م
هولندا تحث بريطانيا على تفادى الخروج " الفوضوى " من "بريكست " رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الإثنين، أن مقترحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يجب أن تتسم بالواقعية والوضوح كى تتفادى البلاد ما أسمتها "الخروج الفوضوى " بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبى المقرر نهاية شهر أكتوبر الجارى.
 
ونقلت شبكة "إيه بى سى " الإخبارية الأمريكية، عن وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك، عقب لقائه مبعوث جونسون بشأن "بريكست " ستيفن باركلى، قوله إن أسئلة مهمة عديدة لا زالت مطروحة، مؤكدا أن بلاده تدعم بشكل كامل مفاوض الاتحاد الأوروبى بشأن "بريكست " ميشيل بارنييه .
 
يذكر أن الاتحاد الأوروبى، يتوقع استقبال مقترحات عملية من الجانب البريطانى، نهاية الأسبوع الجارى حتى يتسنى الوقت للإعداد للقمة الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.
 
يشار فى هذا الصدد، إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبى فى الحادى والثلاثين من أكتوبر الجارى ، وهو الموعد الذى أكد جونسون التزام بلاده به ، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
 

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