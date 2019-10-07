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نادى قضاة مجلس الدولة يكرم المستشار أمير يعقوب لدوره فى ميكنة "الفتوى والتشريع"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:43 م
نادى قضاة مجلس الدولة يكرم المستشار أمير يعقوب لدوره فى ميكنة "الفتوى والتشريع" جانب من التكريم
كتب أحمد عبد الهادى

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كرم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، حيث أهداه درع النادى، ودرع خاص نُقش عليه اسمه تقديرًا لدوره فى ميكنة قسم الفتوى والتشريع . 
 
وعمل يعقوب على ربط الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلكترونيا على شبكة الإنترنت بلجانها الثلاث وإدارات الفتوى المختلفة، كما أطلق أول برنامج وتطبيق على المستوى الرسمى لفتاوى الجمعية العمومية، يعمل على أجهزة الحاسب الآلى والهواتف النقالة، ليتيح لاعضاء المجلس البحث والاطلاع على فتاوى الجمعية منذ عام 1948 وحتى آخر جلساتها الحديثة .
 
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس إدارة النادى احتفالية بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، وتنظيم احتفالية بيوم التفوق العلمى، لتكريم الأعضاء الحاصلين على درجة الدكتوراه وأبنائهم ممن تفوقوا علميا فى مراحل التعليم المختلفة .
 
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إهداء

 


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نصر أكتوبر

الفتوي والتشريع

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