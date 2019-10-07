سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

منظمة التعاون الإسلامى تهنئ تونس بنجاح الانتخابات التشريعية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:19 م
منظمة التعاون الإسلامى تهنئ تونس بنجاح الانتخابات التشريعية انتخابات تونس -أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت منظمة التعاون الإسلامى، الشعب التونسى بنجاح تنظيم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه إزاء العملية الانتخابية التونسية، مشيداً بروح المسؤولية العالية التى تحلى بها الشعب التونسى خلال الانتخابات التشريعية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد دعم المنظمة للجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية في جمهورية تونس، متمنياً لتونس حكومةً وشعباً المزيد من النجاح في مساعيها لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

مما يُذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كان قد أوفد بعثة من الأمانة العامة، برئاسة مدير الشؤون الأوروبية والمنظمات الدولية السفير محمود بن محمد الرئيسي، لملاحظة الانتخابات التشريعية على أرض الواقع، استجابةً للدعوة التي تلقتها الأمانة العامة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.


تونس

التعاون الاسلامى

انتخابات تونس

انتخابات تشريعيه فى تونس

اخبار تونس

منظمه التعاون الاسلامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التعاون الإسلامى" تعمل على تكثيف الجهود لحماية تراث دولها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:04 م

"منظمة التعاون الإسلامى" تبحث إنشاء منصة لحماية التراث

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:41 م

أمين عام "التعاون الإسلامى": دول المنظمة الأكثر عرضة للتغير المناخى

الخميس، 03 أكتوبر 2019 12:22 م

منظمة التعاون الإسلامى: السعودية تمول معظم مشاريعنا الإنسانية فى الصومال

الخميس، 03 أكتوبر 2019 05:07 ص

الجزائر تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 03:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة