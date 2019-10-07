منظمة التعاون الإسلامى تهنئ تونس بنجاح الانتخابات التشريعية

وكالات

هنأت منظمة التعاون الإسلامى، الشعب التونسى بنجاح تنظيم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه إزاء العملية الانتخابية التونسية، مشيداً بروح المسؤولية العالية التى تحلى بها الشعب التونسى خلال الانتخابات التشريعية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد دعم المنظمة للجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية في جمهورية تونس، متمنياً لتونس حكومةً وشعباً المزيد من النجاح في مساعيها لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

مما يُذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كان قد أوفد بعثة من الأمانة العامة، برئاسة مدير الشؤون الأوروبية والمنظمات الدولية السفير محمود بن محمد الرئيسي، لملاحظة الانتخابات التشريعية على أرض الواقع، استجابةً للدعوة التي تلقتها الأمانة العامة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.