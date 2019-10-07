سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 6 أفراد من بعثة حفظ السلام فى مالى إثر هجومين منفصلين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:36 م
مقتل وإصابة 6 أفراد من بعثة حفظ السلام فى مالى إثر هجومين منفصلين قوات حفظ السلام - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأمم المتحدة، مقتل فرد من أفراد بعثة حفظ السلام التابعة لها فى مالى، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة فى هجومين منفصلين.
 
وقال المتحدث باسم بعثة حفظ السلام فى مالى " أوليفر سالجادو"، وفقا لما أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الاثنين، "إن أحد أفراد بعثة حفظ السلام من التشاد لقى مصرعه وأصيب 4 آخرون؛ إثر تعرض قافلتهم لانفجار بعبوة ناسفة فى بلدة "أجويلهوك" بشمال منطقة كيدال".
 
وفى هجوم آخر، أُصيب فرد من توجو تابع لبعثة حفظ السلام بإصابات بالغة، إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لقاعدة تشغيل مؤقتة تابعة للأمم المتحدة فى بلدة (باندياجارا) فى منطقة مضطربة بوسط مالى.
 
يشار إلى، أنه لم تتبن أية جهة مسؤولية الهجومين حتى الآن.
 

الامم المتحده

قوات حفظ السلام

مالى

تشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة