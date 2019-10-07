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"معلومة قانونية".. تعرف على مدة السجن المؤبد فى القانون المصرى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:00 ص
"معلومة قانونية".. تعرف على مدة السجن المؤبد فى القانون المصرى السجن_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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يذهب البعض إلى أن عقوبة السجن المؤبد هى فترة زمنية تكون ما بين 20 أو 25 سنة، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فبحسب القانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، فإن المادة 52 منه نصت على أن السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه مدى الحياة داخل السجن.

إلا أن المشرع أجاز الإفراج عنه تحت شرط بموجب المادة (349) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، حيث نصت على أنه: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.

 

 


السجن المؤبد

قانون العقوبات

مدة الحبس

القانون المصرى

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