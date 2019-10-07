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مدير صندوق التنمية الزراعية: مولنا 14 مشروعا بـ1.1 مليار دولار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:51 م
مدير صندوق التنمية الزراعية: مولنا 14 مشروعا بـ1.1 مليار دولار جيلبير انغبو رئيس صندوق ايفاد
كتب عبد الحليم سالم

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قالت الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الاقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد": "إن افتتاح المكتب الإقليمي في القاهرة، يعد معلماً رئيسياً لتعاون طويل الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، قام الصندوق ومصر بتمويل 14 مشروعاً بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار أمريكي، ليستفيد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف".

وأضافت على هامش افتتاح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم الاثنين، مكتباً إقليميا للصندوق فى القاهرة، يخدم 7 دول فى المنطقة، أن البرامج  والمشاريع الممولة من الصندوق والمنفذة في مصر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر، وستحفز تدخلات الصندوق التنمية الريفية، وتعزز تمكين المرأة الريفية.

وأضافت أن المشروعات تزيد فرص العمل للشباب في الريف، وترفع من الاستثمارات الخاصة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من الفقر الريفي وتحسين الأمن الغذائي الوطني، لافتة انه في مصر، دعمت استثمارات الصندوق تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء في الأراضي الجديدة من مصر السفلى، وتحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وفي مصر العليا، وساعد الصندوق في تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة، وفي تعزيز الاستراتيجيات الذكية مناخيا، والإستفادة من الفرص التي تتيحها مشاركة القطاع الخاص والآخذة بالتوسع في الزراعة".

وقالت دينا صالح، مديرة المكتب الإقليمي في القاهرة للصندوق: "سيعزز المكتب شبه الإقليمي في القاهرة حافظتنا الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة، وستوطد شراكاتنا المثمرة مع حكومات جيبوتي، والعراق، واليمن، ومصر، والسودان، وسوريا، والأردن".

وأضافت صالح:" "تعد القاهرة خيارنا الاستراتيجي لتعزيز وترسيخ خطى شراكتنا الناجحة مع مصر، ونحن فخورون بأن مصر هي المستفيد الأكبر من مساعداتنا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما أنها كانت من أول الدول الأعضاء التي  تلقت تمويل الصندوق، وسيمكننا هذا المكتب من خدمة الحافظة الاستثمارية للصندوق في المنطقة، وإنشاء ممر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات".

وذكرت، أن المكتب الإقليمي في القاهرة يدير حافظة استثمارية من 18 مشروعاً جارياً يستفيد منها ملايين السكان الريفيين.

 

 


الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

ايفاد

دينا صالح

خالدة بوزار

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