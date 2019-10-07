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محمد بن زايد يستقبل المنظمين والمشاركين في فعاليات منتدى "قدوة 2019"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:01 م
محمد بن زايد يستقبل المنظمين والمشاركين في فعاليات منتدى "قدوة 2019" الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
وكالات الأنباء

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، المنظمين والمشاركين في فعاليات الدورة الثالثة من منتدى " قدوة 2019" التي نظمها مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي تحت شعار " نحو كفاءات تعليم عالمية " في منارة السعديات في أبوظبي.

 

ورحب ولى عهد أبو ظبى، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - بالمشاركين في المنتدى . وقال إن المعلم يعد ركيزة أساسية للارتقاء بأفضل الممارسات التعليمية واستشراف العمل التربوي الذي من شأنه تعزيز جودة مخرجات التعليم وصناعة أجيال قيادية متسلحة بأفضل المعارف وأحدث المهارات والعلوم بجانب ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة لدى الأجيال.

 

وأضاف " إن مسؤولية المعلم ليست وظيفة وإنما يؤدي رسالة نبيلة يصوغ خلالها عقول وأفكار أجيال الحاضر والمستقبل الذين يعدون عصب التنمية والتقدم والحضارة في أي بلد ".

 

وتابع" إنه مهما تقدمت وسائل التعليم الحديثة وتنوعت أدواته يبقى دور المعلم أساسيا وجوهريا في المنظومة التعليمي " .. مشيرا إلى أن العالم يشهد تطورا كبيرا متسارعا في مجالات العلوم الحديثة والتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. فيجب على المعلم المواكبة من خلال تعزيز التفكير الخلاق والتحليل والإبداع لدى الطلبة لتزويدهم بمهارات المستقبل وأدواته.

 

وقدم محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شوون التعليم، صورة تذكارية تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع مدرسه أحمد ابراهيم مندي التميمي تعود لأبريل عام 1971 بمدرسة الكندي بأبوظبي.

 

من جانبه أشاد وفد المنظمين والمشاركين في منتدى " قدوة 2019" بالاهتمام الاستثنائي الذي توليه دولة الإمارات بالمعلم وتوفير البيئة المواتية لعملية تعليمية تأخذ بأرقى المعايير العالمية من منطلق إيمانها بأهمية دور المعلم في إعداد كفاءات متسلحة بالعلم الحديث والمعرفة.مثمنين مبادرات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعليمية والاهتمام الخاص بتطوير مهارات وكفاءات المعلم.

 

 


الامارات

محمد بن زايد

ابو ظبى

قدوة 2019

التعليم

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