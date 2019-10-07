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محافظ بنى سويف: المحافظة زاخرة بالمبتكرين والموهوبين لدعم استراتيجية مصر 2030

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:30 م
محافظ بنى سويف: المحافظة زاخرة بالمبتكرين والموهوبين لدعم استراتيجية مصر 2030 المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن المحافظة تزخر بأبنائها المتفوقين والموهوبين علميا ورياضيا وثقافيا وفنيا وفى كافة المجالات من مختلف الأعمار بداية من الطلائع وحتى الباحثين والكوادر العلمية، الذين يمثلون الركيزة الأساسية فى مواكبة التطور الجارى بالمحافظة خاصة فى مجالات الاستثمار والصناعة، مضيفا أنه حريص على دعم  الباحثين والمبتكرين والموهوبين من الأكاديميين والشباب والطلائع، فى إطار تكليفات القيادة السياسية وضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك على هامش مناقشته لمستجدات وتطورات خطة المحافظة لدعم أبنائها فى مختلف المجالات مواكبة للأعمال التى تنفذها الحكومة ومؤسسات الدولة المتنوعة في هذا الشأن، حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مد فترة التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، حتى يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجارى، من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الإجازات الرسمية لاحتفالات مصر بأعياد أكتوبر، حيث سيقام المعرض هذا العام على مدى يومى 24 و25 أكتوبر الجارى فى مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعام الثالث على التوالى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم.

وأكد محافظ بنى سويف شباب المحافظة، على أهمية المشاركة فى المعرض، مبديا ثقته فى أبناء بنى سويف بأنهم سيقدمون نماذج رائدة ومشاركة متميزة فى المعرض، وأنهم سيرفعون اسم محافظتهم عاليا، وأنهم سيكونوا دعامة رئيسية فى تنفيذ خطة ورؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة  التعليم العالى والبحث العلمى فتح باب التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادسى للابتكار فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويُعد المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى، وهو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة وهو ما يمثل استكمالاً لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمى من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيداً على أهمية ربط البحث العلمى ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

والمعرض سيعقد هذا العام للمرة الأولى فى مركز المؤتمرات والمعارض الدولية وبمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم والتى بلغت حتى الآن أكثر من 20 دولة، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولى لجميعات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم "بنك المعرفة المصرى" ووزارة التخطيط "رواد 2030" ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر.

 

 


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