محافظ المنوفية: إنشاء مصنع تدوير القمامة بتكلفة 40 مليون جنيه نهاية العام

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه فى إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للقضاء على المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية، ووضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات والنفايات، سوف يتم الانتهاء من الأعمال النهائية لإنشاء مصنع تدوير القمامة بعد الانتهاء من أعمال نقل مخلفات والتراكمات بمقلب أبو خريطة بشبين الكوم، والتى يقدر حجمها بحوالى 300 ألف طن ودفنها بالمدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات،وذلك خلال نهاية العام الحالى حتى يتم القضاء على تجمعات القمامة بمدينة شبين الكوم وقرى مركز شبين الكوم.

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مساحة المصنع ستكون على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقدر بـ40 مليون جنيه، وسعة إنتاجية المصنع ستصل إلى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم المصنع على خط إنتاج متكامل لإجراء عملية الفرز.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من القمامة وفق لأساليب علمية متطورة تكفل الاستفادة من هذه النفايات والحصول على سماد عضوى ووقود الـRPF لاستخدامه فى مصانع الأسمنت، مؤكدا إلى أن الهدف من إنشاء المصنع القضاء على القمامة عقب إزالة أكبر مقلب على مستوى الجمهورية وهو المعروف بجبل أبو خريطة والذى ظل يحاصر المدينة بالأدخنة الذى يؤدى إلى تلوث الهواء.

جدير بالذكر أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الآمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر وأهم المشروعات التى تبنتها وزارتى التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالى بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة والتى تمثل أكثر المشاكل المؤرقة لكافة المسئولين على مدار 30 عاما دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتى تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط اقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلى مصنع ومحطة تدوير المخلفات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة المقلب لاستقبال النفايات من المراكز والمدن على مستوى المحافظة بقدرة استيعابية تقدر بحوالى ضعف الكمية الحالية.