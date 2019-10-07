محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الفيوم رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والذى أقيم عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر وحشد من المواطنين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن إرادة وعزيمة الجيش المصرى فى انتصارات أكتوبر الخالدة، حين استطاعت قواتنا المسلحة دحر العدوان الإسرائيلى وعبور خط بارليف الحصين وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لايقهر، ليعيد ذلك إلى مصر وللأشقاء العرب الهيبة والعزة والكرامة.



وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استلهام روح النصر فى العمل ورسم خريطة البناء والتنمية، مشيداً بدور القوات المسلحة فى التنمية إلى جانب دورها فى التصدى للمخاطر التى تهدد البلاد.



كما قدم المحافظ تهنئته لجموع الشعب المصرى، وأهالى محافظة الفيوم، بذكري انتصارات اكتوبر، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد واستدعاء روح البطولة والكفاح للنهوض بمصر فى شتى المجالات، داعياً الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



