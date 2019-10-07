متتخضش..6 آثار جانبية شائعة قد تحدث بعد حصولك على أى تطعيم

كتبت فاطمة خليل

التطعيمات من أهم الطرق التى تساعد على حمايتك من الإصابة بالأمراض المختلفة، ومعظم الناس ليس لديهم أي آثار جانبية خطيرة من تلقى اللقاحات، فهناك قائمة بالآثار الجانبية الشائعة التى قد تصيبك فور تلقى أى تطعيم ونتعرف على أبرز هذه الآثار الجانبية، وفقاً لما نشره موقع vaccines الأمريكى.



تطعيمات

الآثار الجانبية الشائعة للتطعيمات



هناك مجموعة من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا بعد التطعيم، وفى معظم الأحيان تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتشمل ما يلى:

-ألم، تورم، أو احمرار فى المكان الذى أخذت فيه حقنة التطعيم.

-حمى خفيفة.

-قشعريرة برد.

-الشعور بالتعب والتوعك.

-صداع الرأس.

-آلام العضلات والمفاصل.

وهذه الآثار الجانبية الشائعة هي علامة على أن جسمك بدأ في بناء مناعة (حماية) ضد المرض.

ماذا عن الآثار الجانبية الخطيرة بعد تلقى التطعيم؟

الآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن اللقاحات نادرة للغاية،على سبيل المثال ، إذا تم إعطاء مليون جرعة من اللقاح، فقد يعاني شخص أو شخصان من تفاعل حساسية شديد.