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ما هى متلازمة غيلان باريه وما علاقتها بالجهاز التنفسى؟

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:00 ص
ما هى متلازمة غيلان باريه وما علاقتها بالجهاز التنفسى؟ متلازمة غيلان باريه
كتبت ـ هند عادل

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أمراض كثيرة قد تصيب الإنسان دون سبب واضح أو عدوى، ومن أبرز هذه المشاكل الصحية الأمراض المناعية التى تحول الجهاز المناعى بالجسم لمهاجمة أعضائه فى اضطراب نادر، أحد أهم هذه الاضطرابات متلازمة غيلان باريه .

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هذه المتلازمة تؤدى إلى قيام الجهاز المناعي بمهاجمة الأعصاب مما يؤدى إلى الشعور بالضعف والتنميل في الأطراف، وفقا لما ذكره موقع" mayoclinic"، تتطور أعراض هذه المتلازمة سريعا جدا وقد ينتهى الأمر إلى إصابة كامل الجسم بالشلل، وحتى الآن لا يعرف العلماء سببا واضحا للإصابة بتلك المتلازمة.

ولكن تم الربط بأنها تأتى بعد الإصابة بالأمراض المُعدية مثل عدوى الجهاز التنفسي أو إنفلونزا المعدة.

ونظرا لأن العلماء لم يحددوا السبب الرئيسى وراء الإصابة فلا يوجد علاج لها، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكنها تخفيف الأعراض والتقليل من مدة الإصابة بالمرض، فيتعافى معظم الأفراد من متلازمة غيلان باريه ولكن قد يصل الأمر عند بعض الأشخاص إلى أعراض دائمة ومستمرة مثل مثل الشعور بالضعف أو الخدر أو الإرهاق.

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تبدأ أعراض الإصابة بمتلازمة غيلان باريه بالشعور بالوخز والتنميل والضعف بدايةً من القدم والساقين وتنتشر إلى الجزء العلوي من الجسم وإلى الذراعين أو قد تبدأ الأعراض في الذراعين والوجه ومع تطور متلازمة غيلان باريه يمكن أن يصل ضعف العضلات إلى شلل.

كما تشمل أعراض الإصابة بمتلازمة غيلان باريه ما يأتى:
 

- الشعور بتنميل  فى الأصابع والكاحل ومعصم اليد.  

- ضعف في الساق ينتشر إلى الجزء العلوي من الجسم.

- عدم القدرة على المشي أو صعود السلالم.

- صعوبة في حركات الوجه أو العينين .

- صعوبة البلع ومضغ الطعام.

- صعوبة في السيطرة على المثانة .

- سرعة ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه.

- صعوبة في التنفس.


متلازمه

امراض مناعيه

متلازمة غيلان باريه

اعراض متلازمه غيلان باريه

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