ماليزيا: التحقيق مع 80 شخصا وشركة بشأن وقائع فساد وغسيل أموال

كوالالمبور (رويترز)

قالت لطيفة كويا رئيسة هيئة مكافحة الفساد بماليزيا، إن كوالالمبور بدأت فى التحقيق مع نحو 80 شخصا وشركة بشأن مزاعم تلقيهم أموالا من صندوق الاستثمار الحكومى الماليزى وان.إم.دي.بى الذى تدور حوله تحقيقات بشأن الفساد وغسل أموال.

وقالت كويا للصحفيين إن الهيئة تهدف إلى استعادة 420 مليون رنجيت(100 مليون دولار)من هؤلاء الأفراد والشركات. ومن بين هؤلاء الأشخاص نظير عبد الرزاق الرئيس السابق لبنك سي.آي.إم.بى وشقيق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وشهريار عبد الصمد الرئيس السابق لوكالة فيلدا الحكومية لزيت النخيل.