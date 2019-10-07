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ماذا تعرف عن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بعد افتتاح مقره فى القاهرة؟

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:29 م
ماذا تعرف عن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بعد افتتاح مقره فى القاهرة؟ جلبرت أونجبو رئيس صندوق "ايفاد"
كتب : حسام الشقويرى

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يعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع،ويقوم البرنامج بتقديم المساعدات الغذائية في حالات الطوارئن ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على الصمود.

وبعد زيارة جلبرت أونجبو، رئيس الصندوق لمصر ، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تم الإعلان عن افتتاح مقر اقليمى جديد للصندوق فى القاهرة لخدمة 7 دول إفريقية.

1 - وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977

2- يعد الصندوق من النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي للأغذية 1974.

3 - يكرس الصندوق للقضاء على الفقر في المناطق الريفية في البلدان النامية، حيث يعيش 75% من فقراء العالم في المناطق الريفية في البلدان النامية، بينما تعود 4 % فقط من المساعدات الإنمائية الرسمية لقطاع الزراعة.

4-  يقع مقر الصندوق في مدينة روما بإيطاليا.

5 - عمل الايفاد لأكثر من 30 عاماً للقضاء على الفقر في الريف في البلدان النامية حول العالم

6 -  يساعد البرنامج حوالي 80 مليون شخص في نحو 80 بلداً

7 – تم الإعلان عن افتتاح المكتب الإقليمى للصندوق فى القاهرة، وهو المكتب الذى سيخدم 7 دول وهى : جيبوتي، والعراق، واليمن، ومصر، والسودان، وسوريا، والأردن

8 - المكتب الإقليمي في القاهرة يدير حافظة استثمارية من 18 مشروعاً جارياً يستفيد منها ملايين السكان الريفيين.

 


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