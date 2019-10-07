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مؤسسة "ترامب" تنفى استضافة منتجع مار لاجو حدثا لمجموعة يمينية مناهضة للمسلمين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:41 م
مؤسسة "ترامب" تنفى استضافة منتجع مار لاجو حدثا لمجموعة يمينية مناهضة للمسلمين دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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نفت مؤسسة ترامب أن منتجع مار لاجو الذى يملكه الرئيس دونالد ترامب، سيستضيف حدثًا لمجموعة يمينية مناهضة للمسلمين، ومعروفة بإثارتها للجدل، حيث كانت أعلنت مجموعة "أفعلوا من أجل أمريكا" أنها ستقيم احتفالها السنوى الذى سيعقد الشهر المقبل فى مار لاجو.

وقال متحدث باسم منظمة ترامب لشبكة "سى إن إن"، إن "هذا الحدث لن يحدث على الإطلاق في مار لاجو".

وتدعي المجموعة "أفعلوا من أجل أمريكا"، بأنها "أكبر منظمة شعبية للأمن القومي في البلاد". وتم وصف المنظمة بأنها "معادية للمسلمين" من قبل رابطة مكافحة التشهير ومركز قانون الفقر الجنوبى، الذى كان أول من قدم تقريرا عن الاحتفال.

وقالت شبكة "سى إن إن" أن الإعلان الخاص بالحدث، الذى كان من المقرر عقده فى 7 نوفمبر، تمت إزالته من الموقع الإلكترونى الخاص بالمنظمة. وكان تم إدراج الناقد المحافظ ميشيل مالكين كمتحدث رئيسى.

ولم يرد كل من مالكين وجماعة "أفعلوا من أجل أمريكا"، على طلب "سى إن إن " للتعليق، كما لم  ترد منظمة ترامب على أسئلة حول الظروف المحيطة بالحدث.

وأوضحت "سى إن إن"، أنه تم بالفعل بيع تذاكر الحدث بمبلغ 1500 دولار ، كما تم بيع مقاعد الشخصيات المهمة - المدرجة بـ 2500 دولار – قبل أن يتم وقف الإعلان عن الحدث على موقع المنظمة.

وقال إبراهيم هوبر ، المتحدث باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ، لشبكة سي إن إن إن بيان منظمة ترامب بأن مار لاجو لن تستضيف الحدث كان بمثابة أنباء "مرحب بها".

وقال "أعتقد أن موقفنا منذ البداية هو أنه يجب ألا تستفيد أي منظمة من التعصب". أكد هوبر على أن سمعة المجموعة "المليئة بالكراهية" معروفة جيدًا وأن "بحثًا بسيطًا على جوجل كان سيكشفها"

في عام 2017 ، نظمت جماعة "أفعلوا من أجل أمريكا" أحداثًا في مدن أمريكية متعددة احتجاجًا على الشريعة. رغم أن الشريعة لا وجود لها في الولايات المتحدة.

 

 

 

 


ترامب

منتجع مار لاجو

المسلمين فى امريكا

افعلوا من أجل أمريكا

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