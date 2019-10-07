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لمدة أسبوع.. "المعاهد الأزهرية" يخصص الطابور الصباحى للحديث عن نصر أكتوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:30 ص
لمدة أسبوع.. "المعاهد الأزهرية" يخصص الطابور الصباحى للحديث عن نصر أكتوبر قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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قرر قطاع المعاهد الأزهرية أن يكون هذا الأسبوع احتفالا بنصر السادس من أكتوبر، حيث أرسل القطاع تنبيها إلى كافة المناطق لإرساله للمعاهد الأزهرية بمختلف أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بإعداد برنامج إذاعى فى طابور الصباح بما يسهم فى رفع روح الانتماء والولاء للطلاب تجاه الوطن.
 
الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أوضح أن الأزهر الشريف حرص على تدريس تلك الملحمة لطلابه، حيث تضمنت المناهج صفحات خاصة احتفاءً بتلك البطولة العسكرية، إما بموضوعات كاملة عن حرب أكتوبر، أو بإدراجها فى
موضوعات متعلقة بها، بالإضافة للفعاليات التى يقوم بها قطاع المعاهد الأزهرية فى المناطق والمعاهد بمختلف أنحاء الجمهورية، احتفاءً بتلك الملحمة البطولية.
 
وأوضح أن انتصارات أكتوبر دائما مع تأتى فى الأسبوع الثانى أو الثالث من بدء الدراسة لهذا يكون أول دروس مادة الإنشاء متعلقا بحرب أكتوبر المجيدة، و يطلب من الطلاب من الصف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الثانوى الكتابة فى موضوع التعبير عن انتصارات أكتوبر، كما أن قطاع المعاهد يحرص على أن تكون حرب أكتوبر ضمن الموضوعات المهمة التى تأتى فى الامتحان.
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

نصر اكتوبر

الطابور الصباحى

اليوم السابع بلس

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