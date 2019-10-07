سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

قانون السفارديم.. ثغرة استغلها 149 ألف يهودى للحصول على الجنسية الأسبانية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:38 م
قانون السفارديم.. ثغرة استغلها 149 ألف يهودى للحصول على الجنسية الأسبانية يهود سفارديم
كتبت- فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرار ربما لم يلتفت إليه كثيرون، أقدمت عليه الحكومة الأسبانية فى نهاية سبتمبر الماضى، بمنح الجنسية لـ4302 يهودى من أحفاد السفارديم (اليهود الشرقيين) الذين كانوا يعيشون بها لعدة قرون، إلا أن المتابع للشأن الأسبانى يكشف أن تلك الخطوة تخفى وراءها الكثير، حيث تضم قائمة الانتظار لأبناء الديانة اليهودية فقط ما يقرب من 149 ألف شخص، فما هو السر وراء سعى هؤلاء لانتزاع الجنسية الأسبانية؟.

وفى مقدمة الأسباب يأتى تعديل تشريعى أجراه البرلمان الأسبانى فى يونيو 2015، بهدف منح الجنسية الأسبانية لأحفاد السفارديم، وهو ما علقت عليه صحيفة "إيه بى سى" فى تقرير لها بالإشارة إلى أن سبب القانون هو الظلم الذى تعرض له أحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبرية فى عام 1492، حيث أجبروا إما اعتناق المسيحية أو الطرد من الدولة.

ويمنح القانون منذ إقراره استثناء لأبناء اليهود الشرقيين "السفارديم"، الحق فى رفع 148.822 يهودى دعاوى قضائية للحصول على الجنسية الإسبانية لاسترداد حقوقهم التى سلبت، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الإسبانى منح نهاية سبتمبر الماضى الجنسية لـ 4302 من أحفاد اليهود السفارديم (الشرقيين) الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبرية فى 1492، مما دفع 148.822 آخرين طالبوا بمنحهم الجنسية.

وتبنى مجلس النواب الإسبانى فى يونيو 2015 قانونا يسمح لأحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا فى 1492 بالحصول على الجنسية لتصحيح "خطأ تاريخى" حدث قبل خمسة قرون، وتم تبنى القانون الذى اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوى بالإجماع.

وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود، لكن يرجح أنهم كانوا نحو 200 ألف فى إسبانيا عندما أمر الملكان فرديناندو وإيزابيل بأن يعتنقوا المسيحية عنوة وإجباراً أو يرحلوا من أسبانيا بعد سنوات من التمييز العنصرى بحقهم.

كان على يهود إسبانيا الذين عاشوا فى توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال أسابيع ومنعوا من العودة إلى إسبانيا تحت طائلة الإعدام طالما بقوا على عقيدتهم، وفر هؤلاء إلى إيطاليا وشمال إفريقيا والإمبراطورية العثمانية والبلقان والبرتغال.


اسبانيا

السفارديم

يهود

الحكومة الاسبانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يهود متشددون يمارسون طقوس كاباروت بذبح الدجاج الأبيض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. تشيلسى يتفوق على ساوثهامبتون برباعية في الدورى الانجليزى.. وعرض أزياء للحيوانات الأليفة فى الفلبين.. يهود متشددون يمارسون طقوس كاباروت بذبح الدجاج الأبيض فى القدس

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:17 م

نشأت الديهى بعد حواره مع فتح الله جولن: أردوغان بدون مؤهل جامعى ومن يهود جورجيا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:48 ص

نشأت الديهى: أردوغان من يهود جورجيا وأطالب بإطلاق قناة مصرية ناطقة بالتركية

الأحد، 29 سبتمبر 2019 07:28 م

بوتين يهنئ يهود روسيا برأس السنة العبرية

الأحد، 29 سبتمبر 2019 02:46 م

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة