سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

عامل نظافة بالأقصر يعثر على حافظة داخل إحدى صناديق القمامة ويعيدها لصاحبها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:35 م
عامل نظافة بالأقصر يعثر على حافظة داخل إحدى صناديق القمامة ويعيدها لصاحبها عمال النظافة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر عامل نظافة يدعى موسى عبد الراضى حجاج، تابع لقطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، على حافظة بها مقتنيات شخصية ثمينة داخل إحدى صناديق القمامة بشارع هلال السباعى، وتحديداً فى أحد المناطق التابعة لرئاسة حى جنوب.

وبسؤال عامل النظافة عن كيفية العثور على الحافظة، أفاد بأنه أثناء المرور اليومى بسيارة القطاع لتفريغ صندوق القمامة عثر على كيس أسود بداخلة الحافظة، أثناء إلقاء المخلفات عن طريق الخطأ، من قبل المواطنين، وعلى الفور أخطر مشرف قطاع نظافة جنوب محمد محسوب أمين، والذى قام هو الآخر بإخطار بدوى فخرى فاضل مسئول قطاع النظافة بالوردية الثانية هاتفياً، وقام بتسليم الحافظة التى تحوى مقتنيات شخصية ثمينة منها موبايل حديث، إلى العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.

وتم التواصل مع صاحب الحافظة والتأكد من هويته، والذى أقر بأنه فى القاهرة وسيعود خلال يومين، وسيقوم رئيس مدينة الأقصر بتسليمه الحافظة، ونوه صاحب الحافظة بأنه عند رجوعة من القاهرة بسلامه الله سيقوم بتقديم بعض الهدايا العينية لعمال النظافة تقديراً لأمانتهم.

ومن جانبه، ناشد رئيس مدينة الأقصر، المواطنين بأنه يجب إلقاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها، وذلك حتى يتمكن رجال النظافة من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة، وكذلك حفاظأ على المظهر الحضارى ولأمن وحماية المواطنين بمدينة الأقصر من فقد الأشياء الثمينة عن طريق الخطأ داخل نقطة تجميع القمامة المخصصة لإسترجاعها مرة أخرى، كما تقدم رئيس مدينة الأقصر بالشكر لعامل النظافة ومشرفى ومسئولى قطاع النظافة بحى جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهم وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

قطاع نظافة الاقصر

عامل يعثر علي حافظة نقود بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة