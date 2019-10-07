عامل نظافة بالأقصر يعثر على حافظة داخل إحدى صناديق القمامة ويعيدها لصاحبها

الأقصر - أحمد مرعى

عثر عامل نظافة يدعى موسى عبد الراضى حجاج، تابع لقطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، على حافظة بها مقتنيات شخصية ثمينة داخل إحدى صناديق القمامة بشارع هلال السباعى، وتحديداً فى أحد المناطق التابعة لرئاسة حى جنوب.

وبسؤال عامل النظافة عن كيفية العثور على الحافظة، أفاد بأنه أثناء المرور اليومى بسيارة القطاع لتفريغ صندوق القمامة عثر على كيس أسود بداخلة الحافظة، أثناء إلقاء المخلفات عن طريق الخطأ، من قبل المواطنين، وعلى الفور أخطر مشرف قطاع نظافة جنوب محمد محسوب أمين، والذى قام هو الآخر بإخطار بدوى فخرى فاضل مسئول قطاع النظافة بالوردية الثانية هاتفياً، وقام بتسليم الحافظة التى تحوى مقتنيات شخصية ثمينة منها موبايل حديث، إلى العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.

وتم التواصل مع صاحب الحافظة والتأكد من هويته، والذى أقر بأنه فى القاهرة وسيعود خلال يومين، وسيقوم رئيس مدينة الأقصر بتسليمه الحافظة، ونوه صاحب الحافظة بأنه عند رجوعة من القاهرة بسلامه الله سيقوم بتقديم بعض الهدايا العينية لعمال النظافة تقديراً لأمانتهم.

ومن جانبه، ناشد رئيس مدينة الأقصر، المواطنين بأنه يجب إلقاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها، وذلك حتى يتمكن رجال النظافة من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة، وكذلك حفاظأ على المظهر الحضارى ولأمن وحماية المواطنين بمدينة الأقصر من فقد الأشياء الثمينة عن طريق الخطأ داخل نقطة تجميع القمامة المخصصة لإسترجاعها مرة أخرى، كما تقدم رئيس مدينة الأقصر بالشكر لعامل النظافة ومشرفى ومسئولى قطاع النظافة بحى جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهم وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة.