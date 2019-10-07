ضعف المياه عن الأحياء من الأول إلى الثامن بمدينة الشيخ زايد لمدة 4 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن ضعف المياه عن الأحياء من الأول إلى الثامن، وذلك لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعه 1 ظهرا، وذلك بسبب أعمال الإصلاحات .

وأضاف الجهاز: "سيتم توفير سيارات محملة بالمياه وذلك للدفع بها فى الأماكن المتأثرة".