الرئيسية تقارير مصرية ضعف المياه عن الأحياء من الأول إلى الثامن بمدينة الشيخ زايد لمدة 4 ساعات الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:23 م صورة أرشيفية كتب أحمد حسن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن ضعف المياه عن الأحياء من الأول إلى الثامن، وذلك لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعه 1 ظهرا، وذلك بسبب أعمال الإصلاحات . وأضاف الجهاز: "سيتم توفير سيارات محملة بالمياه وذلك للدفع بها فى الأماكن المتأثرة". انقطاع المياه مدينه الشيخ زايد المدن الجديده ضعف المياه بالشيخ زايد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 16 أكتوبر.. "مسار إجبارى" يحيى حفلا غنائيا فى الشيخ زايد الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:00 ص افتتاح معرض "ورقة وألم" لـ أيمن لطفى فى الشيخ زايد.. 12 أكتوبر الجمعة، 04 أكتوبر 2019 05:00 ص محافظ الجيزة يشارك فى إفتتاح مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بمدينة الشيخ زايد الجمعة، 27 سبتمبر 2019 04:40 م حرق مخلفات مدرسة.. شكوى سكان الشيخ زايد بالحى 13 المجاورة 4 الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة المزيد من Trending Plus
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