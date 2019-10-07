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ضبط أعمال ترميم بدون ترخيص وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بالإسكندرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:09 م
ضبط أعمال ترميم بدون ترخيص وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بالإسكندرية اعمال بناء مخالفة
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بوجود أعمال مخالفة داخل محل تجارى بمحمد كريم، دائرة قسم المنشية، وشنّ حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لمعاينة الموقع وإيقاف المخالفات وردع المخالفين.

وأشار بيان صادر من حى الجمرك، إلى أنه بالمعاينة تبين وجود أعمال ترميم مخالفة بدون ترخيص بالمحل التجارى المذكور تم إيقافها على الفور، والتحفظ على الخشب والمعدات المستخدمة فى الأعمال المخالفة واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك بحضور إدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحى وإدارة المشروعات وإشغال الطريق بالحى لتنفيذ حملة التصدى للأعمال المخالفة ومنع التعدى على القانون.

وأكد الحى فى بيانة على استمرار أعمال الرقابة والرصد لأى مخالفات مستمرة بنطاق الحى، وذلك لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع نطاق الحى.

من جهة أخرى، وبناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات بشتى أحياء المحافظة، شن حي ثان المنتزه حملة فورية الاثنين، من خلال وحدة التدخل السريع برئاسة الدكتور ياسر الجندى، رئيس الحى، و مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي ، وتم خلال الحملة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع أحمد تيسير بالعصافرة بحري والتحفظ على 30 شيكارة أسمنت، وعدد 20 لوح خشبي بأطوال مختلفة ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في 522  بالعصافرة بحري والتحفظ على 90 لوح خشبي بأطوال مختلفة ،إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع بلهارس بالعصافرة بحري والتحفظ على سيارة رمل 3 متر مكعب وعدد 20 شيكارة أسمنت ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع اللواء حسن كامل  بالعصافرة بحري والتحفظ على عدد 90 لوح خشبي بأطوال مختلفة، وعدد 20 شيكارة أسمنت، وعدد 30 سيخ حديد ، حيث تم إيقاف كافة الأعمال ، واتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اعمال بناء مخالفة
اعمال بناء مخالفة

التحفظ على الاخشاب

التحفظ على الاخشاب
بناء مخالف بالمنتزة
بناء مخالف بالمنتزة

 

 

    

 

 

 
 
 

 


الاسكندرية

حى الجمرك

مخالفات بناء

حى المنتزة

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