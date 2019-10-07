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صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد إفتتاح فعاليات المنتدى العربى للمدن الذكية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:08 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد إفتتاح فعاليات المنتدى العربى للمدن الذكية المشاركين بالمنتدى العربى للمدن الذكية
الأقصر – أحمد مرعى

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افتتح محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر،اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى العربى للمدن الذكية الذى تستضيفه المحافظة للمرة الرابعة،ويقام هذا العام تحت شعار "المدن الذكية ودور الابتكار فيها".

ويشارك فى المنتدى الذى ينعقد برعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفود من عدة دول عربية وتحتضن فاعلياته مكتبة مصر العامة فى الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر.

وأكد نائب المحافظ فى كلمته خلال الإفتتاح، على أهمية إنعقاد المنتدى وما يمثله من خلق حالة للتكامل بين المدن العربية، مشيراً إلى أهمية التكنولوجيا وإستخداماتها كلغة للتواصل ولغة العصر، لافتاً إلى أن محافظة الأقصر قطعت شوطاً كبيراً فى مجال المدن الذكية عبر منظومة التحول الرقمى التى تتبناها الحكومة.

وأشارت المهندسة سميرة الدحيات مدير عام المنتدى العربى للمدن الذكية، إلى أن المدن والبلديات العربية تواجه مجموعة من التحديات، مؤكدةً أن تسارع الأحداث وتنامى الإحتياجات وتنوعها وتغلغل التكنولوجيا فى جميع مفاصل الحياة، وأصبحت تفرض علينا إيجاد حلول سريعة تلبى إحتياجات المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، وتقديم خدمات ذكية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم بكفاءة وفاعلية كبيرة .

فيما شدد الخبير التكنولوجى أحمد همام منسق المنتدى والرئيس السابق للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالأقصر، على أهمية التحول الإلكترونى والرقمى وما يمثله من نقله نوعية فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن المنتدى يناقش عدد من الملفات من بينها تحديات المدن الذكية والواقع الحالى لها، وقال أنه سيتم عقد ورشة تدريبية، تتناول محاورها التعريف بخصائص المدن الذكية، وأسباب اللجوء إليها ونماذج من المدن الذكية العالمية والإستدامة، وذلك على هامش الإفتتاح تم تكريم الخبير التكنولوجى أحمد همام لدوره الرائد فى تطوير المنظومة التكنولوجية بالأقصر، وأختتم الإفتتاح بتبادل الدروع بين نائب المحافظ ومديرة المنتدي.

إفتتاح فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بمشاركة وفود الدول العربية (1)
إفتتاح فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بمشاركة وفود الدول العربية 

 

إفتتاح فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بمشاركة وفود الدول العربية (2)

نائب محافظ الأقصر يشهد إفتتاح فعاليات المنتدى العربى للمدن الذكية

إفتتاح فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بمشاركة وفود الدول العربية (3)

 

تقديم درع تكريم لقيادات المنتدى خلال الافتتاح

إفتتاح فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بمشاركة وفود الدول العربية (4)

 

صورة تذكارية للوفود العربية المشاركة فى المتتدى بالاقصر

إفتتاح فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بمشاركة وفود الدول العربية (5)

جانب من حضور فعاليات المنتدى بمكتبة مصر العامة بالكرنك

 

 


الاقصر

المنتدى العربى للمدن الذكية

وفود عربية بالاقصر

مكتبة مصر العامة بالاقصر

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