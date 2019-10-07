صور.. كابل كهرباء يهدد الأهالى بالإسكندرية.. ورئيس الحى المنتزة يوجه بإزالته

الاسكندرية - جاكلين منير

وجه الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه بالإسكندرية، بوضع حل فورى لوجود كابل كهربائى بجوار كونتر لجمع المخلفات بمحيط ميدان كوبرى المندرة، حيث تم تشكيل لجنة مكوّنة من مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى بالحى، رئيس قسم الطرق بالحى، ممثل من شركة الصرف الصحى، ممثل من شركة الكهرباء، رئيس قطاع المندرة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وأشار بيان صادر من حى المنتزه، إلى أن بناءا على توجيهات الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، تم التوصل إلى إستبعاد الكونتر عن مكان الكابل ووضع حاجز خرسانى بينهما، كما سيتم إعادة الشىء لأصله بالمكان المشار اليه، فضلا عن عمل بردورات للرصيف، ورصف الشارع بالمنطقة المحيطة

من جهه أخرى، وفى ضوء تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بضرورة التفاعل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، تم عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحى ثان المنتزه، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور ياسر الجندى، رئيس الحى، وبحضور مديري الإدارات المعنية وخلال اللقاء تم التعرف على شكاوى المواطنين، وتم بحث عدد من هذه الشكاوى فورا أثناء اللقاء، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص لإتخاذ اللازم حيالها

جدير بالذكر، أنه يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى فى وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.



حى المنتزة



رئيس الحى خلال الجولة