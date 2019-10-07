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صور.. حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمنطقة الطبية فى مطروح

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:38 م
صور.. حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمنطقة الطبية فى مطروح جانب من إزالة الإشغالات
مطروح - حسن مشالى

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شن مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية والباعة الجائلين حول أسوار المدارس والمنطقة الطبية بمدينة مرسى مطروح.

 

وقاد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وجهاز النظافة وتحسين البيئة، الحملة التى تمكنت من إزالة إشغالات أصحاب محلات الأثاث المستعمل على الأرصفة بمنطقة الطبية، والاستجابة لشكاوى سكان المنطقة وتطبيق القانون على كل يقوم بإشغال الشارع بدون وجه حق، مع مواصلة حملات إزالة إشغالات الطريق بجوار أسوار المدارس والأرصفة والشوارع والميادين.

 

وقال "المعداوى"، إنه تم توجيه العديد من الإنذارات لأصحاب المحلات والباعة الجائلين، بعدم تواجدهم فى الشوارع وعدم احتلال الأرصفة، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تضرر أهالى المنطقة وأصحاب المحال التجارية، من تواجد الباعة الجائلين فى شوارع وسط المدينة .

 

من جانبه شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على ضرورة متابعة الشوارع بشكل مستمر، ومنع أية إشغالات أو باعة جائلين فى محيط المدارس، لإعادة الانضباط وإزالة التعديات والعشوائيات، حفاظا على المظهر الحضارى بمدينة مرسى مطروح، مع الحفاظ على تشغيل الأسواق الحضارية التى تكلفت ملايين الجنيهات.

 

حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح (1)
حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح

 

حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح (2)
حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح
 
حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح (3)
حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح

 

حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح (4)
حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح

 

حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح (5)
حملة لإزالة الإشغالات حول أسوار المدارس بمرسي مطروح

محافظة مطروح

ازالة الاشغالات

مدينة مرسى مطروح

الباعة الجائلين

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