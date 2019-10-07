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صور.. حديقة بحى الضواحى ببورسعيد تحولت لخرابة ووكر لتعاطى المخدرات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:00 ص
صور.. حديقة بحى الضواحى ببورسعيد تحولت لخرابة ووكر لتعاطى المخدرات حديقة بحى الضواحى تتحول لخرابة
بورسعيد محمد فرج

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رصدت "اليوم السابع" حديقة بجوار مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية للبنات بحى الضواحى ببورسعيد تعانى الإهمال والتدهور وتحول مدخلها مستنقع للقمامة والقاذورات وسط حالة من الاستياء لسكان شباب الخريجين المواجهة لها ورغم العديد من الشكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى ليبقى الوضع كما عليه.

ويقول عدد من السكان لـ"اليوم السابع" إحنا جيران المكان أكتر ناس متأذية من الوضع ده وقدمنا شكوى واتنين وتلاتة علشان يطوروها دون فائدة وبدون مقدمات تحول مدخلها مرتعا للقمامة والحديقة تزداد سواء ولا أحد من المسئولين يتحرك.

وأضاف السكان أن الحديقة تتحول بعض أركانها بعد منتصف الليل إلى أماكن لممارسة الأعمال المنافية وتعاطى المخدرات وأكتر من مرة نشوف حاجات غلط بتحصل ولا حياة لمن تنادى مشاهد وحكايات تثير غضب الأهالى.

وطالب سكان الوحدات السكنية لشباب الخريجين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير الحديقة أسوة بالحدائق التى تم تطويرها بحى الشرق والعرب والزهور حتى تكون متنفسا للأطفال فى الأجازات ومحاسبة المقصرين بحدائق حى الضواحى.

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حديقة-بحى-الضواحى-تتحول-لخرابة-(4)
 

 

حديقة-بحى-الضواحى-تتحول-لخرابة-(5)
 

 

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تعاطى المخدرات

حى الضواحى

بورسعيد

محافظه بورسعيد

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