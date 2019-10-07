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زعيمان بالكونجرس ينتقدان قرار ترامب سحب القوات من شمال شرق سوريا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:41 م
زعيمان بالكونجرس ينتقدان قرار ترامب سحب القوات من شمال شرق سوريا الرئيس الامريكى دونالد ترامب
رويترز

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استنكر زعيما مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، اليوم الاثنين، قرار الرئيس دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، والذي يخشى منتقدون أن يفتح الباب أمام ضربة تركية للمقاتلين الذين يقودهم الأكراد في المنطقة.

 

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، في بيان "هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويبعث برسالة خطيرة لإيران وروسيا وكذلك لحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا مؤتمنا".

 

ودعت ترامب في البيان إلى "العدول عن هذا القرار الخطير".

 

أما زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل فقال في بيان "الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا لن يصب سوى في مصلحة روسيا وإيران ونظام الأسد وسيزيد من خطر نهوض الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة مرة أخرى".

 

 


امريكا

ترامب

سوريا

الكونجرس

ايران

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