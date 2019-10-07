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رواندا تقتل 19 مهاجما بعد هجوم دام على متنزه سياحى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:26 ص
رواندا تقتل 19 مهاجما بعد هجوم دام على متنزه سياحى عناصر من الشرطة فى رواندا
كيجالى (رويترز)

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 قال متحدث باسم الشرطة فى رواندا، إن قوات الأمن قتلت 19 شخصا كانوا ضمن مجموعة شنت هجوما داميا فى مركز سياحى فى شمال البلاد يوم الجمعة.

وهاجمت تلك المجموعة التى كان معظم أفرادها مسلحين بأسلحة تقليدية مثل السكاكين قطاع كينيجى فى منطقة موسانزى حيث كان متنزه وطنى يعرض على السائحين فرصة مشاهدة الغوريلا الجبلية المعرضة لخطر الانقراض.

وقال متحدث باسم الشرطة فى بيان يوم الأحد إن قوات الأمن طاردت المهاجمين وقتلت 19 منهم وأضاف أيضا أن عدد قتلى الهجوم على المتنزه ارتفع إلى 14.

وأضاف " خلال عملية مطاردة هؤلاء المجرمين قتلت أجهزة الأمن 19 شخصا كما تم اعتقال خمسة آخرين". وقال إن تعقب الجناة مازال جاريا.

وقال المتحدث " تم احتواء الوضع ونشكر السكان والمسؤولين المحليين على تعاونهم مع أجهزة الأمن"، ولم توضح السلطات ما إذا كان أحد من السائحين قتل خلال الهجوم على المتنزه ولم تذكر من أين جاء المهاجمون. وكانت رواندا قد شهدت فى الماضى تسلل مقاتلين من جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من قواعدهم فى شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وتتألف تلك الجماعة من جنود روانديين سابقين وميليشيات من الهوتو فروا بعد مشاركتهم فى الإبادة الجماعية التى شهدتها رواندا فى عام 1994.

 

 


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