رئيس وزراء ايطاليا: حكومتنا ملتزمة بحماية البيئة ومساعدة المشردين

كتبت فاطمة شوقى

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، عن خطة لمساعدة المشردين، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بحماية البيئة، حسبما قالت صحيفة "فينانسا" الإيطالية.

وقال كونتى إن "التنمية التى تحترم الخلق وتحترم البيئة والإنسان حقاً ضرورية"، و"أشعر بهذا الالتزام كمواطن وكأب، مضيفا أن "حماية البيئة هى أولوية لحكومتنا".

وعلى صعيد آخر قال كونتى، إن الحكومة الإيطالية تعمل مع وكالة التقاعد والضمان الاجتماعى للتأكد من حصول المشردين على المساعدة فى انتشال أنفسهم من الفقر الذى يستحقونه.

وأشار إلى أنه "لا يجب أن يأتى الفقر ويطرق باب الحكومة، وإن المؤسسات يجب أن تراعى احتياجات المواطنين ومحاربة الفقر المدقع فى الميدان، قائلا إن هناك 50 الف متشرد لا أحد يشعر بهم.

كان كونتى قد قطع وعود على نفسه أمام مجلس النواب الإيطالى بإصلاح جديد يجعل من إيطاليا بلد أفضل طالبا من أوروبا دعم حكومته، ووعد بمزيد من الرعاية للشباب وخاصة فى الجنوب الفقير مع توفير برامج تدريب أفضل لهم.