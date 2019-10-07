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رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتقديم " المعتدين " على المتظاهرين للعدالة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:58 م
رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتقديم " المعتدين " على المتظاهرين للعدالة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
أ ش أ

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تعهد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى ، بتقديم من قاموا بالاعتداء على المتظاهرين إلى العدالة .
 
وأكد رئيس الوزراء العراقى، فى تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، وبثتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بذل كل الجهود لإجراء تحقيقات للتعرف على من يقوم بهذا الاعتداء، حتى وإن كان من طرف القوات الأمنية.
 
وأشار إلى أن أن لدى قوات الأمن أوامر مشددة بعدم استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين .
 
وشدد على أنه ثمة قواعد سلوك، كما فى جميع دول العالم، يجب التقيد بها ، وأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال ..مؤكدا أن المتظاهرين مواطنون أعزاء.
 
وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، إحالة "الآمرين " والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين للتحقيق فورا.
 
وأضافت القيادة أن إجراءات محاسبة الضباط و"الآمرين " والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية، داعية القوات الأمنية إلى الالتزام التام بقواعد "الاشتباك " الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
 

العراق

رئيس الوزراء العراقى

مظاهرات العراق

عادل عبد الهادى

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